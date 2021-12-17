Пользователи заподозрили Бузову в беременности из-за подчеркивающего живот платья

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17 декабря 2021, 16:36

Ольга Бузова, фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press

На днях известная телеведущая и певица Ольга Бузова посетила премьерный показ очередной части новогоднего фильма «Елки». Исполнительница хита «Водица» позировала на красной дорожке в обтягивающем черном платье, которое подчеркивало ее округлившийся животик. Пользователи предположили, что звезда «ждёт ребенка» или поправилась.

Певица дополнила свой образ огромным бантом, лодочками на шпильке, кружевными митенками и небольшой дамской сумочкой такого же оттенка, как платье. Образ Ольги вызвал неоднозначные эмоции у подписчиков. Одни назвали телеведущую «клоуном» из-за нелепой шляпки, другие обратили внимание на «выпирающий живот» и заподозрили в беременности.

«Мне одной кажется, что Оля поправилась сильно и живот торчит. Как будто ждет ребенка»; «Какой ребенок? Я вас умоляю! Это возрастной гормональный живот. Что бы там Бузова себе ни возомнила, но она уже не девочка; «Как будто зуб заболел, и перевязали. Но бинт только черный был»»,- пишут хейтеры.

При этом, несмотря на обрушившийся на Бузову негатив, нашлись истинные поклонники, которые сказали ей несколько приятных слов: «Эффектно и запоминающийся образ! Сам наряд шикарно сел по фигуре»; Олечка, тебе идёт!; Конфетка».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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