Богомолов рассказал о недоверии к близким людям, в том числе Собчак

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17 декабря 2021, 13:46

Константин Богомолов, фото: АГН Москва/Global Look Press

Режиссер Константин Богомолов раскрыл подробности семейной жизни с телеведущей Ксенией Собчак. По его словам, журналистка ведет себя дома совершенно иначе, чем на работе, но это не отменяет ее профессиональных качеств.

Богомолов отметил, что Собчак «очень женственная».

«Как и в любом человеке, в любви все прекрасные качества расцветают, а все негативные прячутся, потому что боятся этого света. Ксения прекрасная женщина. Мне это в ней нравится. А уж какой она человек, я тоже могу говорить бесконечно»,- добавил режиссер в YouTube-шоу «Начало».

При этом худрук Театра на Малой Бронной признался, что не все может доверить близкому человеку. Богомолов предпочитает решать многие проблемы самостоятельно, не посвящая в них супругу. Режиссёр пояснил, что когда человек «исповедуется или чем-то делится, то есть ощущение, что он обременяет другого».

«Это скорее проблема, что я не доверяю. Близкий человек может испытывать радость, помогая мне или выслушивая»,- продолжил постановщик.

Также он считает, что они с Ксенией похожи. Им нравится проводить время вместе. Богомолов поделился, что супруге удается находить к нему подход, и он начинает перед ней раскрываться.

Ранее Собчак показала видео, как Константин Богомолов ругал её за то, что она работала и пропустила светское мероприятие.

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