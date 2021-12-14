Собчак опубликовала видео, как Богомолов обругал её за то, что она работала и пропустила светское мероприятие

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14 декабря 2021, 16:58

Ксения Собчак, фото: Lev Ilyin, globallookpress.com

Ксения Собчак опубликовала видео, как супруг Константин Богомолов ругал её за то, что она работала и пропустила светское мероприятие. "Лучший светский коуч", - оценила наставления мужа телеведущая.

Отчитывая Ксению за пропуск мероприятия, на котором собрались все известные светские львицы, режиссёр попугал жену, что её скоро все забудут.

Собчак оправдывалась: "Я работала". Богомолов перечислял, с кем могла встретится его жена на вечеринке и пригрозил: "Идиотка, тебя все забудут, если не будешь ходить туда. Дура, светские мероприятия – это твоя работа".

Режиссёр считает, что Ксения скоро заноет: "Меня все забыли, ... никуда не зовут". "Тебя в кои-то веки позвали, а ты не пошла, идиотка", — ругался Богомолов и велел жене ходить на все разнообразные мероприятия. Видео Собчак опубликовала в Инстаграм.

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