Актриса Поплавская рассказала, что бывший супруг Сергей Гинзбург «без подкаблучных историй» согласился дать детям ее фамилию

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17 декабря 2021, 13:32 Источник: teleprogramma.pro

Яна Поплавская, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса Яна Поплавская рассказала, почему ее сыновья от бывшего супруга, режиссёра Сергея Гинзбурга, носят ее фамилию. В браке у пары родились дети – Клим и Никита.

Звезда фильма «Про Красную шапочку» поделилась, что дети ее младшей сестры носят фамилию Поплавские. По словам актрисы, муж спокойно к этому относится и в свое время сам с этим согласился. Кроме того, мужчина считает, что его фамилия хуже, а у жены «прекрасная».

Также Поплавская пояснила, что изначально у нее с Гинзбургом была договоренность. В браке они решили, что один ребенок будет носить фамилию матери, а другой - отца. Актриса добавила, что старший сын Клим стал носить фамилию Поплавский, а с младшим Никитой она долгое время пробыла в больнице, и документы на наворожденного оформил режиссер.

«Привез мне свидетельство. А там написано: Никита Сергеевич Поплавский. И он сказал: «Зачем ребенку еврейская фамилия». Так и второй сын стал Поплавским. Нет никаких подкаблучных историй»,- продолжила артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

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