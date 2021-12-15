Иосиф Пригожин предложил Аврааму Руссо «сажать помидоры», а не оговаривать его публично

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15 декабря 2021, 18:30 Источник: teleprogramma.pro

Иосиф Пригожин, фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин назвал певца Авраама Руссо «пустым местом». Так он отреагировал на конфликт с артистом из-за того, что его подозревают в причастности к покушению, которое состоялось несколько лет назад.

«Мне трудно разговаривать с людьми, у которых проблемы с русским языком. Руссо о себе слишком высокого мнения. Он для меня — пустое место. Я передал это дело адвокатам. Если Жорин посчитает нужным, то будет подан иск. Руссо для меня не существует. Пусть он помидоры сажает. Пусть лает. Собака лает, а караван идет»,- высказал супруг российской исполнительницы Валерии порталу Teleprogramma.pro.

Пригожин добавил, что сейчас такой тренд среди звезд прошлых лет. По его словам, взрослым людям нечем удивлять, но нужно напоминать о себе. Продюсер отметил, что «творчества и музыки» у певца нет.

«Человек оговаривает меня. Он просто идиот. Все, что он сказал в отношении мен, — ложь и провокация. Это не имеет никакой почвы под собой»,- заключил он.

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