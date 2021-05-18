Шесть лет за похищения певца Авраама Руссо, но сидеть никому не придется

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18 мая 2021, 09:17

Фото: cоцсети

Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу о похищении певца Авраама Руссо. Обвиняемых приговорили к шести и пяти годам. Но сидеть ниому не придется - от наказания они освобождены в связи с истечением сроков давности.

17 лет назад по заказу продюсера и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова певца заманили в ресторан «Прага», а оттуда вывезли в один из домов в Подмосковье. Олигарх требовал от Авраама отказаться от концертов и выступлений, а чтобы певцу было понятно, что с ним шутить не станут, его избивали. Через день артист сдался и подписал всё, что требовали, и его отпустили. В полицию Руссо пошел только в 2018 году, после того как бизнесмена обвинили в организации убийства двух предпринимателей.

На скамье подсудимых оказались Владимир Гусаков и Эльяр Дамиров, которые и получили по шесть и пять лет соответственно. Сам организатор похищение Тельман Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года и скрывается за рубежом.

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