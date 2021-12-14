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Суд прекратил производство по 91 дорожному штрафу Филиппа Киркорова

, 13:39 Источник: РИА Новости

Суд прекратил производство по 91 дорожному штрафу Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Мировой суд прекратил производство по делу об уклонении от уплаты дорожных штрафов певца Филиппа Киркорова. Всего в суд был представлен 91 административный протокол о неуплате штрафа в срок.

 «Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы производства по 91 административному материалу, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях… прекращены… в связи с отсутствием событий административных правонарушений», - сообщили в Таганском районном суде.

Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Филиппа Киркорова, заявил, что артист не имеет неоплаченных штрафов ГИБДД, поэтому не может быть привлечен к ответственности за их неуплату. 

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