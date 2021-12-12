Источник сообщил об избиении сына актёра Максима Дрозда
12 декабря 2021, 22:57
Актёр театра и кино Максим Дрозд сообщил в воскресенье о сыне, находящемся в больнице. 24-летний Егор был госпитализирован с серьёзными травмами. Отец молодого человека призвал помолиться за него, никаких подробностей не раскрыл.
Источники СМИ пишут, что сына артиста избили в минувшую субботу на западе Москвы, Егор получил тяжелые травмы во время драки. Он был госпитализирован из квартиры, сообщается на сайте RG.ru.
Молодой учится в Школе-студии МХАТ, снялся в мини-сериале «Бабочки и птицы», сыграл персонажа своего отца в молодости.
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