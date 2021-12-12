Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Источник сообщил об избиении сына актёра Максима Дрозда

, 22:57

Источник сообщил об избиении сына актёра Максима Дрозда
фото: pixabay.com

Актёр театра и кино Максим Дрозд сообщил в воскресенье о сыне, находящемся в больнице. 24-летний Егор был госпитализирован с серьёзными травмами. Отец молодого человека призвал помолиться за него, никаких подробностей не раскрыл.

Источники СМИ пишут, что сына артиста избили в минувшую субботу на западе Москвы, Егор получил тяжелые травмы во время драки. Он был госпитализирован из квартиры, сообщается на сайте RG.ru.

Молодой учится в Школе-студии МХАТ, снялся в мини-сериале «Бабочки и птицы», сыграл персонажа своего отца в молодости.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Зеленский попросил правительство уволить замглавы МВД Украины Гогилашвили из-за инцидента в Донбассе

Зеленский поручил правительству уволить замглавы МВД Украины Гогилашвили из-за устроенного им скандала в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье попросил правительство уволить заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, устроившего в субботу скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт