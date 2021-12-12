Филипп Киркоров открыл в Удмуртии производство зефира «по бабушкиному рецепту»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 декабря 2021, 15:00 Источник: Instagram

Филипп Киркоров, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Певец Филипп Киркоров открыл в Ижевске фабрику по производству зефира «по бабушкиному рецепту». От этом исполнитель рассказал на ежегодном фестивале «Песня года».

За кулисами фестиваля Киркоров предложил журналистам и всем желающим попробовать изделия собственного производства. «Это моих рук дело, я открыл маленький заводик, маленькую фабрику в Ижевске, где производят вкуснейшие зефирки в виде цветов. Я его построил и сегодня вы первые, кто [пробует]… Бабушкин рецепт» — сказал Киркоров.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров и принадлежащая ему компания ООО «Филипп Киркоров продакшен» должны выплатить латвийскому банку «ABLV Bank, AS» суммарно почти 140 миллионов рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости