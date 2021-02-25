Долгами Филиппа Киркорова занялись судебные приставы

Филипп Киркоров и принадлежащая ему компания ООО «Филипп Киркоров продакшен» должны выплатить латвийскому банку «ABLV Bank, AS» суммарно почти 140 миллионов рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.
Популярный певец взял кредит в банке, половину оформив на себя, половину - на компанию. «ABLV Bank, AS» заявил о ликвидации, Киркоров выплачивать кредит перестал.
Банк обратился в Таганский районный суд Москвы с иском к российскому певцу и учрежденной им компании с требованием оплатить кредит. Филипп Киркоров суд и апелляцию проиграл.
Судя по данным сайта судебных приставов, какое-то имущество артиста уже арестовано и вскоре будет продано.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.