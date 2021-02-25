Долгами Филиппа Киркорова занялись судебные приставы

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25 февраля 2021, 15:21 Источник: Федеральное агентство новостей

Филипп Киркоров, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров и принадлежащая ему компания ООО «Филипп Киркоров продакшен» должны выплатить латвийскому банку «ABLV Bank, AS» суммарно почти 140 миллионов рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Популярный певец взял кредит в банке, половину оформив на себя, половину - на компанию. «ABLV Bank, AS» заявил о ликвидации, Киркоров выплачивать кредит перестал.

Банк обратился в Таганский районный суд Москвы с иском к российскому певцу и учрежденной им компании с требованием оплатить кредит. Филипп Киркоров суд и апелляцию проиграл.

Судя по данным сайта судебных приставов, какое-то имущество артиста уже арестовано и вскоре будет продано.

В Литве припомнили Киркорову слова о Путине.