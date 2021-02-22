В Литве припомнили Киркорову слова о Путине

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22 февраля 2021, 16:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Напомним, Литва обвинила певца Филиппа Киркорова в продвижении российской пропаганды и внесла в «черный» список нежелательных гостей.

Разумеется, данный «инцидент» широко обсуждается как в российских, так и прибалтийских СМИ. Любимец публики артист Киркоров, увы, несколько лет не сможет радовать своим творчеством поклонников в Литве.

Еще в середине января глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис высказался: «Несмотря на то, что музыкальные пристрастия могут быть разными, мы должны видеть ясное юридическое основание, в соответствии с которым людей рекомендуют внести в список невъездных на территорию тех или иных стран».

Как удалось балтийскому бюро «АН» выяснить у литовских коллег, особую любовь литовские власти не питают к Филиппу Киркорову. Почему?

А вот тут стоит обратиться к «истории»…

По мнению литовских коллег, Филипп Киркоров «проявил» себя громко в 2018 году, когда был на гастролях в Вильнюсе. Артист решил проголосовать в посольстве РФ в Литве (выборы президента РФ). Он поддержал кандидатуру Владимира Путина и громко высказался: «Я за сильного президента, за сильную Россию, за настоящую Россию, в которой родился 51 год назад. Я голосовал за свою красивую страну, которая никогда и никому не желала ничего плохого и никогда ни на кого первой не нападала».

Разумеется, каждый человек имеет право высказывать свое мнение и голосовать так, как желает, но Филипп Киркоров «свои лозунги» высказал прибалтийским СМИ… Конечно, литовские власти сочли это за пропаганду. Мол, пожалуйста, говори на «своей территории», а тут другая страна с иными политическими принципами. Более того, ты приехал зарабатывать на нашу территорию и так не уважаешь нас! Так сочли власти Литвы, видимо.

Кстати, после этих «лозунгов» литовские власти предложили внести в «черный список» Киркорова, но дело «замяли». Замяли, но не забыли.

И в ноябре 2020 года, увы, новый скандал с Филиппом Киркоровым: были отменены концерты артиста в связи с пандемией. Понятно, что вирус не выбирает время, но убытки (13, 7 тысяч евро) за отмену концертов выплатил Совет по культуре Литвы.

«Этот горький урок я бы хотел использовать и как повод посмотреть глубже на существующую проблемы», - заявил тогда министр культуры Симонас Кайрис.

Посмотрели и запретили.

Видимо, все разногласия между артистом и властью Литвы в элементарном уважении… Возможно, уважаемому Филиппу Киркорову стоит вспомнить, что Литва – независимое государство со своими правилами. А в чужой монастырь со своим уставом… понятно…

Да, не умеем мы договариваться и жить дружно. А пора бы научиться. Соседи же! Как тут не вспомнить пословицу: «паны дерутся, а у холопов чубы трещат»…