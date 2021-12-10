Первые слова Марины Хлебниковой после перевода из реанимации в обычную палату: «Мне пока ещё так плохо и спасибо за поддержку»

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10 декабря 2021, 18:02

Марина Хлебникова, Natalia Shakhanova/Global Look Press

На следующий день после перевода из реанимации ожогового отделения НИИ им. Склифосовского в общую палату певица Марина Хлебникова произнесла свои первые слова после госпитализации.

Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами, полученными при пожаре в квартире. Трагедия произошла 18 ноября.

Пострадавшая артистка потихоньку идёт на поправку. Хлебникова буквально две минуты смогла поговорить со своей подругой, рассказала журналист издания "Собеседник" Мариана Саид Шах.

Певица призналась что ей пока ещё плохо. Она сказала, что начала самостоятельно ходить на необходимые ингаляции. "Записки ваши читаю, мне их передают. Я знаю, что меня навещают, я благодарна всем, кто ко мне приходит", - поделилась певица с подругой и поблагодарила: "Спасибо за поддержку".

Марина Хлебникова начала самостоятельно есть и ходить на процедуры, но разговаривать ей стоит пока больших усилий. Посетителей в отделение клиники никого не пускают из-за COVID-19. Передачи и записки любезно принимают и передают пациентам.

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