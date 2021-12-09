Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату

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9 декабря 2021, 12:14 Источник: teleprogramma.pro

Марина Хлебникова, фото: кадр youtube

Пострадавшую в результате пожара в собственной квартире певицу Марину Хлебникову перевели из реанимационного отделения в обычную палату ожогового отделения. Артистка провела в реанимации три недели.

9 декабря Telegram-канал «112» сообщил, что медикам удалось стабилизировать состояние артистки. Теперь 56-летней певице предстоит длительная реабилитация,- сообщает Телепрограмма.

Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжелом состоянии 18 ноября. Врачи диагностировали у певицы ожоги 20% тела и ингаляционное поражение. У певицы пострадали лицо, волосы, органы дыхания.

Бывший продюсер певицы Алексей Савельев рассказывал, что самый тяжелый ожог на лбу, заколка для волос была, и она перегрелась, оплавилась. Опалились веки, ресницы сожжены. Несколько дней она находилась в коме, была подключена к аппарату ИВЛ.

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