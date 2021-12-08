Сергей Галанин: «Мужик не может родить»

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8 декабря 2021, 10:12

Это рефрен из заглавной песни нового альбома рокера Сергея Галанина «Своим чередом». К чему он проговаривает очевидное?



Песня написана по поводу. Не так давно один европейский общественный деятель высказался в Интернете, а именно в «Твиттере», о смене пола: «Мужчина не может родить». В результате модераторы «Твиттера» на сутки закрыли этому человеку доступ в него. Этакая мини-версия истории с Трампом. Двадцать или даже десять лет назад такого и представить было нельзя. Все, кто считает западноевропейскую цивилизацию территорией свободы, глубоко заблуждаются – там происходит наступление на обычные высказывания. Из-за этого случая и появилась песня. «Мужик не может родить, эй, Twitter! Покажи копыта, Twitter!»



Взят курс на самоуничтожение человечества, и процесс идёт семимильными шагами. Если сейчас это не осознать и не научиться сопротивляться, человек сойдёт на нет. Всё меньше он напоминает человека эпохи Возрождения, становится чем-то совсем другим. Неслучайно в последнее время так популярны фильмы про так называемых супергероев, где уроды – в буквальном смысле уроды – сражаются с другими уродами. Так называемая фабрика грёз – это глобальная дуриловка, антикультурная и антидуховная.



В прошлом году Сергей Галанин записал музыкальный видеоролик «Гарри Поттер и космополиты», где саркастически отозвался о либеральной оппозиции и недвусмысленно заявил, что следствием её победы станет распад страны: «Империя зла распадётся на части, исчезнут ракеты, террор и напасти, мир успокоится, будет всем счастье…» При этом поёт в новом альбоме: «Цифры распилены». Это любимый мотив оппозиционеров.



– У нас много уродливого, неправедного. В такой богатой стране, как наша, народ должен жить более достойно. Я прекрасно вижу, как те, кто во власти, «пилят». Даже слышу это, слышу звук пилы. Во власти полно либералов – по-моему, больше, чем патриотов. Сидим одной ж…й на двух стульях: говорим о суверенности и в то же время встроены в мировую систему с Западом во главе. Мы, как Тяни-Толкай. Пора уже определиться, пора сделать выбор. Ничего не изменилось с девяностых в глобальном плане: как привязали наш Центробанк к международной банковской системе, так до сих пор и живём. Даже я своим куриным умом понимаю это. Немножко понимаю.



Полностью интервью Сергея Галанина читайте в свежем номере «Аргументов недели».





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