Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре, отключили от аппарата ИВЛ - она дышит сама

Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в ее московской квартире, стабилизируется. Она отключена от аппарата искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно. Об этом сообщается в Instagram певицы.
«Марина дышит сама (не ИВЛ , ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым», - говорится в посте.
Его авторы попросили не верить разноречивым публикациям СМИ о состоянии Хлебниковой.
«К ней пускают исключительно семью, и никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев , сторонних врачей, и уж тем более журналистов у неё не было и не будет в ближайшее время», - говорится в Instagram певицы.
В середине ноября певица в тяжелом состоянии доставлена в больницу после пожара в ее московской квартире.
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