Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре, отключили от аппарата ИВЛ - она дышит сама

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 декабря 2021, 18:35 Источник: Instagram

Марина Хлебникова, Nadezhda Lebedeva/globallook.com

Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в ее московской квартире, стабилизируется. Она отключена от аппарата искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно. Об этом сообщается в Instagram певицы.

«Марина дышит сама (не ИВЛ , ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым», - говорится в посте.

Его авторы попросили не верить разноречивым публикациям СМИ о состоянии Хлебниковой.

«К ней пускают исключительно семью, и никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев , сторонних врачей, и уж тем более журналистов у неё не было и не будет в ближайшее время», - говорится в Instagram певицы.

В середине ноября певица в тяжелом состоянии доставлена в больницу после пожара в ее московской квартире.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости