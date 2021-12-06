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Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре, отключили от аппарата ИВЛ - она дышит сама

, 18:35 Источник: Instagram

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре, отключили от аппарата ИВЛ - она дышит сама
Марина Хлебникова, Nadezhda Lebedeva/globallook.com

Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в ее московской квартире, стабилизируется. Она отключена от аппарата искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно. Об этом сообщается в Instagram певицы.

«Марина дышит сама (не ИВЛ , ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым», - говорится в посте.

Его авторы попросили не верить разноречивым публикациям СМИ о состоянии Хлебниковой.

«К ней пускают исключительно семью, и никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев , сторонних врачей, и уж тем более журналистов у неё не было и не будет в ближайшее время», - говорится в Instagram певицы.

В середине ноября певица в тяжелом состоянии доставлена в больницу после пожара в ее московской квартире. 

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