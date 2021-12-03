Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Нетиевский ответил Мясникову о «несмешных» шутках коллектива

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский в рамках разговора с представителями СМИ ответил шоумену юмористической команды Вячеславу Мясникову о якобы несмешных шутках коллектива.
Сергей Нетиевский отметил, что речь идет о личном мнении Вячеслава Мясникова и добавил, что каждый человек по-своему воспринимает шутки.
Экс-директор шоу в ходе беседы с порталом teleprogramma.pro отметил, что в данном случае можно провести опрос и выяснить, считают ли зрители выступления "Уральских пельменей" смешными. Он также напомнил, что карьера Мясникова началась именно с этой команды.
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