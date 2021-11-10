Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 ноября 2021, 19:44 Источник: vm.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Клубу веселых и находчивых» на днях исполнилось 60 лет. Многие из тех, кто сейчас работает на телевидении, обрели свою популярность благодаря этой программе. Стало известно, сколько зарабатывают бывшие участники КВН.



Ведущий шоу Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев имеет доход в 3,5 миллиона долларов в год.



Сергей Светлаков является одним из самых успешных участников команды КВН «Уральских пельменей». Он стал успешным шоуменом, играет в кино, продюсирует, занимается ресторанным бизнесом. Плюс рекламные контракты и корпоративы. Даже в худшие времена Светлаков попадал в списки «Форбс». Доход: 3 миллиона долларов в год.



Игрок «Новых армян» Гарик Мартиросян стал основателем шоу Comedy Club. Его доход - около 2 миллионов долларов в год.



Екатерина Варнава играла за «Сборную малых народов». После ушла в телешоу Comedy Woman, где образ обольстительницы сделал ее настоящей звездой. Недавно она презентовала новое шоу «Абсолютно нага». Доход: 1,2 миллиона долларов в год.



Александр Гудков из команды КВН «Федор Двинятин» активно занимается продвижением музыкальных и интернет-проектов, эпатируя публику. У него есть свой барбешоп. Доход: 1,1 миллиона долларов в год.



Семен Слепаков из «Сборной Пятигорска» занимается продюсированием юмористических шоу и сериалов, имеет доход порядка 170 миллионов рублей в год.



Павел Воля до сих пор выступает в шоу Comedy Club, а также с сольными концертами. Его доход: около 160 миллионов рублей в год.



Свою известность Гарик Харламов обрел в Comedy Club. Помимо этого, он проявил себя в кино как актер комедий и сериалов. Доход юмориста - 130 миллионов рублей в год.



Многие помнят персонаж Михаила Галустяна - девочку Гадю Петрович Хренову, которая потерялась в Сочи. Сейчас у Галустяна своя продакшн-компания. Доход: около 125 миллионов рублей в год.



Александр Ревва после окончания карьеры в «Утомленных солнцем» стал выступать в Comedy Club. Его персонаж Артур Пирожков с ироничными композициями часто занимает высокие места в музыкальных чартах. Также Ревва занимается кинокомедиями. Доход: около 50 миллионов рублей в год.



Звезда шоу Comedy Womаn Екатерина Скулкина ведет корпоративы, телешоу, играет в театре и кино. Её доход составляет 100 тысяч рублей в день, 1 миллион руб. за корпоратив.



Сведений об общих доходах стендап-комика Руслана Белого не имеется, но известно, что за корпоратив он получает от 1 миллиона рублей.



Известная по шоу Comedy Womаn Марина Федункив имеет за съемочный день — от 170 тысяч рублей. Корпоратив с её участием стоит от 700 тысяч руб.



Команду КВН «Уральские пельмени» в 1993 году основал Дмитрий Соколов. Среди звёзд коллектива - Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников. С 2009 года юмористы запустили собственное ТВ-шоу. Доход: около 300 миллионов рублей в год на всех.





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