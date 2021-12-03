Сябитова заявила, что никак не относится к критике Ягудина в ее адрес

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3 декабря 2021, 15:53 Источник: teleprogramma.pro

Роза Сябитова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в рамках разговора с журналистами в пятницу, 3 декабря, прокомментировала слова фигуриста Алексея Ягудина о том, что она в ходе одного из телешоу "несла чушь".

Роза Сябитова подчеркнула, что у нее нет какого-либо определенного отношения к заявлению Алексея Ягудина. Телесваха в беседе с teleprogramma.pro подчеркнула, что спортсмен выразил свою точку зрения, а у нее есть своя.

"На шоу и приглашают, чтобы посмотреть на людей в разных ситуациях", – заметила Сябитова и добавила, что не конфликтовала с Ягудиным, поскольку им нечего делить.

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