Перенесшая COVID-19 Лариса Гузеева приступила к съемкам телепередачи «Давай поженимся!»

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11 ноября 2021, 11:03 Источник: Instagram

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Заслуженная артистка России, телеведущая Лариса Гузеева после перенесенного ковида вернулась к съемкам телепередачи «Давай поженимся!».

Об этом сообщила ее соведущая Роза Сябитова в своем Instagram.

«Это день наступил! Мы продолжаем снимать программу «Давай поженимся» и скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку. С ней все хорошо. И мы будем делать новые интересные программы. Смотрите нас!» - сказала Сябитова.

62-летняя Гузеева тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. По словам актрисы, в ее семье все, кроме нее вакцинировались. Вирус оказался жестоким, и она к этому не была готова. Заболела актриса после поездки в Крым. С поражением легких ее госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке.

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