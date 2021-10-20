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Лариса Гузеева опубликовала фото медика в Коммунарке: «Прекрасные. Отважные. Я вас никогда не забуду»

, 14:24

Лариса Гузеева опубликовала фото медика в Коммунарке: «Прекрасные. Отважные. Я вас никогда не забуду»
Лариса Гузеева, фото vk.com/guzeeva_perly

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева лечилась от коронавирусной инфекции в больнице № 40 в Коммунарке. Эта больница в Новой Москве в марте 2020 года одной из первых начала принимать пациентов с новой инфекцией.

У Ларисы Гузеевой в семье все сделали прививки от ковида, кроме нее. Знаменитость заболела, вернувшись из Крыма, оказались повреждены легкие. Ее госпитализировали.

Поначалу Гузеева дышала с помощью кислородной маски. Теперь после лечения ведущая шоу "Давай поженится" чувствует себя гораздо лучше и благодарит медиков.

Лариса выложила в Инстаграм фото медика в специальном костюме и написала: "Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке". "Вы мои герои и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо", - эмоционально поблагодарила медиков знаменитость.

Телеведущая отметила, что вирус жестокий, а она не была готова. "Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился, жизнь для всех идёт в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново — вирус жестокий. Слава Богу за всё" 

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

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