Алибасов-младший о состоянии Хлебниковой: «Пока без улучшений, состояние тяжёлое»

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2 декабря 2021, 17:59 Источник: teleprogramma.pro

Марина Хлебникова, фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Бари Алибасов – младший, сын российского продюсера Бари Алибасова, рассказал о состоянии пострадавшей при пожаре у себя в квартире певицы Марины Хлебниковой. Артистка находится в медикаментозной коме, которая необходима из-за сильных болей, которые она испытывает.

«Вполне возможно, родственники вообще не хотят предавать огласке ее состояние. Но, по крайней мере, вчера утром папа (продюсер Бари Алибасов) в «Склифосовского» опять звонил, ему сказали, что пока без улучшений. Приходить нельзя — пока все равно состояние тяжелое»,- поделился он в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Также Алибасов – младший считает, что открыть глаза - не всегда означает прийти в себя. По его словам, Марина придет в себя, когда она сама об этом даст знать. Собеседник отметил, что Хлебникова «нестеснительный человек», поэтому он не думает, что певица будет скрывать свое состояние.

«Наверняка если она была бы уже в хорошем состоянии, она сама уже какой-то комментарий дала бы. Я думаю, что первые новости мы услышим непосредственно от нее. Искренне на это надеюсь»,- продолжил сын основателя группы «На-На».

Он добавил, что если бы Хлебникова чувствовала себя совсем плохо, то общественность бы об этом знала.

«Я очень уважаю ее близких за то, что они без ее разрешения ничего про нее не говорят. Это, на самом деле, правильно. Когда папа был в такой ситуации, он мне подзатыльник дал с трубкой во рту и показал на значок фотоаппарата, имея в виду: «Сынок, какого черта я подыхаю, а ты меня снимаешь?!» - заключил Алибасов-младший.

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