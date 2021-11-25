Бари Алибасов – младший и Владимир Левкин рассказали о самочувствии Марины Хлебниковой

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25 ноября 2021, 19:22 Источник: Тeleprogramma.pro

Марина Хлебникова, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Бари Алибасов – младший и музыкант Владимир Левкин следят за состоянием певицы Марины Хлебниковой, оказавшейся с ожогами в больнице после пожара. Сын продюсера группы "На-На" Бари Алибасова Бари-младший собирается навестить Марину в больнице, но пока врачи не пускают посетителей к артистке. Он держит руку на пульсе.

По словам Бари Алибасова-младшего, Марина сейчас пока в тяжелом состоянии, связались с ее родственниками. "Пока самое главное — чтобы Марина выкарабкалась и с ней все было хорошо. Ждем, когда врачи скажут, что опасений за жизнь нет", — цитирует Бари Алибасова – младшего Teleprogrаmma.pro.

"Маришка — сильный человек, и все будет хорошо, несмотря ни на что",- сказал бывший солист группы "На-на". Левкин сказал, что врачи делают свое дело, а семья и друзья помогут.

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