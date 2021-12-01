Градский на последней встрече с Агутиным жаловался на проблемы со здоровьем: «Он ужасно себя чувствовал»

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1 декабря 2021, 15:59 Источник: ФАН

Леонид Агутин, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин рассказал о последней встрече со своим коллегой по съемкам в шоу «Голос» Александром Градским. Певец признался, что ушедший из жизни композитор жаловался на здоровье, но продолжал участие в проекте.

«Виделись на съемках в этом месяце. Он ужасно себя чувствовал, жаловался, но его невозможно было заставить заняться собой»,- поделился музыкант.

Агутин добавил, что Градский постоянно находился в лежачем положении, но никто не смог его убедить начать лечение. По его словам, композитор испытывал дискомфорт при ходьбе и боялся упасть в перерывах между съемками.

Певец назвал своего коллегу человеком, «к которому всегда можно было обратиться за советом, истиной в последней инстанции».

Ранее в своем посте для Instagram, посвященном Градскому, Агутин написал: «Я не мог предположить, что это произойдёт так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил».

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