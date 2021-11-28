Агутин об уходе из жизни Градского: я не мог предположить, что это произойдёт так бесчеловечно внезапно

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28 ноября 2021, 20:46

А. Градский с наставниками "Голоса"

Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. По предварительной информации, прощание с обладателем уникального голоса, народным артистом РФ пройдет в среду, 1 декабря. Певец Леонид Агутин, который вместе с Александром Борисовичем Градским был наставником на шоу "Голос", признался, что он плачет. Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин никогда не забудут гения.

Александр Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт в пятницу. Вчера актриса, модель Анна Калашникова призывала всех молиться за него. И вот сегодня ранним утром ужасная новость.

Агутин написал пост в Instagram и поделился: "Я не мог предположить, что это произойдёт так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил".

Агутин по-разному относился к "невероятно талантливому и взбалмошному, умному и порой наивному, старику - ребёнку, нашему «деду»". "Я бы многое отдал, чтобы ещё раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот… ",- откровенничает музыкант.

Агутин шокирован смертью коллеги. Он переживает: "На кого я буду ворчать в кулуарах?! Кого любить и бояться?! Злиться и заискивать?! Прислушиваться и запоминать, делая вид, что и так всё знаю?!"

"Прощайте, дорогой мой. Пусть земля Вам будет пухом. Я буду помнить. Всегда",- простился Леонид Агутин с Александром Градским.

Первый канал решить продолжить 10 сезон шоу "Голос" в память об Александре Градском. Певица Пелагея рассказала, каким человеком был народный артист Александр Градский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)

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