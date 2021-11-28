Пелагея рассказала, каким человеком был Александр Градский: порядочный, принципиальный, трогательный

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28 ноября 2021, 19:45

Александр Градский, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певица Пелагея рассказала, каким человеком был народный артист Александр Градский, с которым они работали наставниками на шоу "Голос" несколько сезонов. Александр Градский 28 ноября ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Пелагея от своего имени и от имени своей мамы написала пост в Instagram.

"Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник…

Не в проекте, — в жизни. В том, каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену.

Порядочный. Принципиальный. Трогательный. Бескомпромиссный. Всегда на стороне Истины и Добра", - рассказала певица о Градском.

Артистка пишет об уходе музыканта: "Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле".

"Но никогда, НИКОГДА не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин, ГОЛОС.

Никогда свет от этой энергии, от этой ЖИЗНИ не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим, и будем любить Вас. Как любят Родину - ВСЕГДА. Спасибо, что были здесь, и так щедро делились СОБОЙ", - эмоционально высказалась Пелагея.

Подписчики певицы комментируют уход основоположника российского рока: "Великий музыкант! Серебряный голос России замолк и улетел на Небеса. Как молоды мы были...", "Умный, требовательный, бескомпромиссный МАЭСТРО. Огромная, невосполнимая утрата. "Ничто на земле не проходит бесследно... Великий... Царствие небесное". (орфоргафия и пунктуация авторов сохранены).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)

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