Депутат Елена Драпеко объяснила, почему у правоохранителей возникли претензии к рэперам

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30 ноября 2021, 13:40 Источник: "Говорит Москва"

Моргенштерн, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Рэперы должны отвечать за свои слова перед законом. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко. Она назвала двух исполнителей, у которых нет «проблем» с текстами — это Баста и Оксимирон.

В последнее время у правоохранительных органов возникли претензии сразу к нескольким российским рэперам по поводу текстов их композиций, в которых якобы содержится пропаганда наркотиков. В частности, СКР начал анализ видео Моргенштерна в ТikТоk и на его YouTube-канале. А на российского рэпера OG Budda (Григорий Ляхов) составили административный протокол — он зарегистрирован Зюзинским судом Москвы.

«У нас есть законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков и поэтому, если там реально есть пропаганда, то наши силовики имеют право привлекать по этой статье. Хочу сказать, что у нас у Басты и у Оксимирона, насколько я помню, такого [пропаганды наркотических средств] не было в текстах. Они о другом пели. Поэтому, если рэперы позволяют себе такие вещи выдавать в информационное пространство публичное, то, конечно, они должны отвечать за свои слова. Как и любой другой гражданин. Это объективная реальность, так как раньше законодательства такого не было, сейчас оно появилось, и надо его исполнять. Другое дело, что нужно смотреть степень виновности, но это уже вопрос судебных органов, которые будут принимать решение. Наказание прописано в законодательстве, оно должно быть соразмерно проступку», - заявила депутат.

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