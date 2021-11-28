Дима Билан рассказал о последних съёмках с Градским

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28 ноября 2021, 13:42

Дима Билан и Александр Градский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный певец Дима Билан рассказал о недавнем разговоре с ушедшим из жизни в ночь на 25 ноября композитором Александром Градским. Артист назвал коллегу по шоу «Голос» «гениальным» человеком.

«На последних съёмках, буквально 10 дней назад, Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились… Мне тогда было 16-17 лет. И он вспоминал меня, юного… Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушёл в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался… Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что Вы рядом!» - поделился победитель «Евровидения – 2008».

Билан добавил, что они много лет провели вместе на съёмках «Первого канала», сидели в одной гримёрке, ругались и мирились, спорили и смеялись как отец и сын. По его словам, Градский рассказывал много историй из своей «насыщенной жизни». Певец признался, что даже мама просила его не ссориться с музыкантом.

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