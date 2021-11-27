Милонов об идее Глюкозы устроить курилки в школах - она сошла с ума

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27 ноября 2021, 18:22 Источник: "Говорит Москва"

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов прокомментировал предложение певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) оборудовать курилки в школах: сегодня курилка, а завтра хоспис для онкологических больных.

Свое мнение об идее певицы депутат высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Она с ума сошла. Я понимаю, если бы это Бузова сказала. Бузову нельзя назвать талантливой девушкой, никто её всерьёз не воспринимает. Но Глюкоза, ну, она-то чего? Глюкоза, родная, ну, ты чего делаешь? Я понимаю, что дети могут курить, к сожалению, это бывает, и сам курил. Но я могу сказать спасибо огромное школе, родителям и обществу, советскому тогда ещё, которые всячески осуждали это, хотя и меньше, чем сейчас, наверное. Не давали нам спокойно курить, поэтому мы не стали курить раньше и больше. Это считалось позорным и стыдным. Тут нужно не курилки открывать, а Глюкозе озадачиться, чтобы помочь детям избавиться от этой зависимости, пока не поздно. Потому что сегодня курилка, а завтра хоспис с онкологическим заболеванием лёгких».

Ранее Глюкоза в откровенном интервью в Youtube-шоу «Джарахов» рассказала, что ее старшую дочь Лиду отчислили из школы за курение. «Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я поняла, что с этой свободой Лида немножко не справилась. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы их не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! В итоге ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», — заявила Чистякова-Ионова.

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