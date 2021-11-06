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Глюкоза пожаловалась на опасные велопрогулки в Москве

, 13:27

Глюкоза пожаловалась на опасные велопрогулки в Москве
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look, певица Глюкоза

Российская певица Глюкоза сообщила, что ей хотелось бы создания более безопасного режима для велосипедистов и самокатчиков в Москве, а также их нормального взаимодействия с пешеходами.

Москва становится все доступнее для такого вида транспорта, но на данный момент езда на велосипеде и самокате все еще остается местами опасной для пешеходов и самих владельцев средств передвижения: «Надеюсь, вскоре возможно будет что-нибудь придумать, чтобы все это смогло существовать друг с другом в комфортном и, главное, безопасном режиме».

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