Сосо Павлиашвили сообщил, что переболел коронавирусом в легкой форме

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, что перенес новую коронавирусную инфекцию в легкой форме. Сейчас артист чувствует себя замечательно и готовится радовать публику концертными программами.
«Все уже хорошо и замечательно. Был коронавирус в легкой форме, практически бессимптомно я его перенес. Я уже поправился»,- поделился исполнитель хита «Небо на ладони» в беседе с порталом Teleprogramma.pro.
Павлиашвили уточнил, что начнет выступать на сцене с конца ноября, по графику. Он призвал людей «молиться, верить в доброе и хорошее». Артист пожелал всем, кто болеет, чтобы все прошло, как у него.
«Я фактически не почувствовал болезнь. Меня сразу изолировали»,- продолжил певец.
Ранее супруга продюсера Марка Рудинштейна сообщила, что он находится в больнице со вторника. По ее словам, состояние мужа не ухудшалось.
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