Супруга продюсера Марка Рудинштейна: «Он лечится, со вторника в больнице. Борется»

Супруга продюсера Марка Рудинштейна коротко ответила на вопросы о здоровье мужа. В СМИ появилась информация о госпитализации кинодеятеля. Якобы 75-летний Рудинштейн перенес инфаркт и инсульт, находится в предкоматозном состоянии.
Новости о том, что продюсер Марк Рудинштейн попал в больницу с инфарктом миокарда, появились в середине ноября.
В среду, 24 ноября, Наталия Рудинштейн коротко сказала, что супруг в больнице со вторника. «Я не знаю, кто что написал.... Борется. Но никаких диагнозов мы не знаем. Если бы его состояние ухудшилось, то, наверное, меня поставили в известность. Все через врача», — только и ответила на вопрос издания Teleprogramma.pro супруга Марка Рудинштейна Наталья.
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