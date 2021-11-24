Супруга продюсера Марка Рудинштейна: «Он лечится, со вторника в больнице. Борется»

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24 ноября 2021, 18:36 Источник: Тeleprogramma.pro

Марк Рудинштейн, фото: Павел Кашаев, фото: globallookpress.com

Супруга продюсера Марка Рудинштейна коротко ответила на вопросы о здоровье мужа. В СМИ появилась информация о госпитализации кинодеятеля. Якобы 75-летний Рудинштейн перенес инфаркт и инсульт, находится в предкоматозном состоянии.

Новости о том, что продюсер Марк Рудинштейн попал в больницу с инфарктом миокарда, появились в середине ноября.

В среду, 24 ноября, Наталия Рудинштейн коротко сказала, что супруг в больнице со вторника. «Я не знаю, кто что написал.... Борется. Но никаких диагнозов мы не знаем. Если бы его состояние ухудшилось, то, наверное, меня поставили в известность. Все через врача», — только и ответила на вопрос издания Teleprogramma.pro супруга Марка Рудинштейна Наталья.

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