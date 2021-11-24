Марина Зудина про дочь Машу Табакову: Она нормальный, естественный человек. Она самодостаточна

Дочь актрисы театра и кино Марины Зудиной и народного артиста СССР Олега Павловича Табакова растёт нормальным и естественным человеком.
Зудина рассказала, как её 15-летняя дочь в ноябре посетила традиционный бал дебютанток журнала «Татлер». На этом балу девушки из известных российских семей, впервые официально выйдя в свет, танцуют вальс и полонез с профессинальными танцорами.
В этом году Маша Табакова была на балу самой юной участницей. Мама Марии Марина Зудина призналась в интервью изданию «Телепрограмма», что она совсем не волновалась за дочь, а только радовалась.
Зудина думает, что каждая девушка мечтает в детстве попасть на бал, как Золушка, а потом в юности — уже как Наташа Ростова. Она рада, поскольку ее дочь и другие девочки получили такую возможность.
А вот Маша волновалась. Дочь легендарного Олега Табакова пластичная. Маша держалась уверенно, казалось, что танцует профессионально. «А на самом деле репетиций было не так много. Вот поэтому Маша волновалась. Я так думаю, что если бы она больше репетировала, то у нее волнения было бы меньше»,- рассказала Марина Зудина.
Девушка уверенно держалась перед толпой журналистов — успевала всем ответить, попозировать. По словам Марины Зудиной, ее дочь - нормальный, естественный человек, она самодостаточна и ее не надо постоянно опекать.
Знаменитая мама Маши Табаковой почти не волнуется за нее, как-то в ней уверена.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости