Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Марина Зудина про дочь Машу Табакову: Она нормальный, естественный человек. Она самодостаточна

, 17:35 Источник: Телепрограмма

Марина Зудина про дочь Машу Табакову: Она нормальный, естественный человек. Она самодостаточна
Марина Зудина и ее дети, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Дочь актрисы театра и кино Марины Зудиной и народного артиста СССР Олега Павловича Табакова растёт нормальным и естественным человеком.

Зудина рассказала, как её 15-летняя дочь в ноябре посетила традиционный бал дебютанток журнала «Татлер». На этом балу девушки из известных российских семей, впервые официально выйдя в свет, танцуют вальс и полонез с профессинальными танцорами.

В этом году Маша Табакова была на балу самой юной участницей. Мама Марии Марина Зудина призналась в интервью изданию «Телепрограмма», что она совсем не волновалась за дочь, а только радовалась.

Зудина думает, что каждая девушка мечтает в детстве попасть на бал, как Золушка, а потом в юности — уже как Наташа Ростова. Она рада, поскольку ее дочь и другие девочки получили такую возможность.

А вот Маша волновалась. Дочь легендарного Олега Табакова пластичная. Маша держалась уверенно, казалось, что танцует профессионально. «А на самом деле репетиций было не так много. Вот поэтому Маша волновалась. Я так думаю, что если бы она больше репетировала, то у нее волнения было бы меньше»,- рассказала Марина Зудина.

Девушка уверенно держалась перед толпой журналистов — успевала всем ответить, попозировать. По словам Марины Зудиной, ее дочь - нормальный, естественный человек, она самодостаточна и ее не надо постоянно опекать.
Знаменитая мама Маши Табаковой почти не волнуется за нее, как-то в ней уверена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Путин поддержал предложение продлить до года действие сертификата после заболевания COVID-19

Путин поддержал предложение продлить до года действие сертификата после заболевания COVID-19

Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение вице-премьера, руководителя оперштаба по борьбе с распространением ковида Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 с шести месяцев до одного года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

В мире

Общество

В мире

Политика

Общество

Общество

Политика

Политика