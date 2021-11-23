Депутат Рады Гончаренко потребовал от СБУ рассмотреть вопрос о запрете въезда в страну Михаила Шуфутинского

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23 ноября 2021, 19:04 Источник: ТАСС

Михаил Шуфутинский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал от Службы безопасности Украины разобраться с вопросом запрета на въезд в страну российского музыканта Михаила Шуфутинского.

В настоящее время имя певца значится в перечне сайта «Миротворец» с пометкой «за нарушение государственной границы». Однако в Киеве анонсирован большой концерт Шуфутинского 8 марта будущего года и на него продаются билеты.

В своем обращении в СБУ депутат просит официально ответить, есть ли запрет для певца на въезд в страну. «Если запрета нет, то намерена ли СБУ рассматривать вопрос о его введении? В какой срок? Если нет, то по каким причинам СБУ не намерена вводить запрет на въезд на Украину Шуфутинскому?» - задается вопросом депутат в своем телеграм-канале.

Ответ на депутатский запрос, согласно законодательству Украины, должен быть предоставлен в течение 10 дней.

Сам Шуфутинский ранее заявлял, что творчество должно быть выше политики, и не пускать артистов в ту или иную страну — глупость.

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