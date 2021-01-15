Шуфутинский оценил планы МИДа Литвы запретить ему въезд в страну
15 января 2021, 18:24[ «Аргументы Недели» ]
В Литве допускают возможность запрещения въезда в страну российским певцам Михаилу Шуфутинскому и Филиппу Киркорову, полагая, что их выступления являются инструментом "мягкой российской политической пропаганды".
Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.
"Я думаю, что это очередная глупость, раздутая журналистами", - сказал Шуфутинский. Музыкант напомнил, что является гражданином Соединенных Штатов. Он отметил, что любит и уважает Литву, певец собирает там полные залы. Поэтому Шуфутинскому непонятна такая позиция. Он добавил, что непременно посетит Литву с концертом.
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