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Шуфутинский оценил планы МИДа Литвы запретить ему въезд в страну

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

Шуфутинский оценил планы МИДа Литвы запретить ему въезд в страну
Михаил Шуфутинский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Литве допускают возможность запрещения въезда в страну российским певцам Михаилу Шуфутинскому и Филиппу Киркорову, полагая, что их выступления являются инструментом "мягкой российской политической пропаганды".

Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

"Я думаю, что это очередная глупость, раздутая журналистами", - сказал Шуфутинский. Музыкант напомнил, что является гражданином Соединенных Штатов. Он отметил, что любит и уважает Литву, певец собирает там полные залы. Поэтому Шуфутинскому непонятна такая позиция. Он добавил, что непременно посетит Литву с концертом.

НС

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