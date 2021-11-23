Первый канал выплатит Юрию Лозе 1 миллион рублей по решению суда

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 ноября 2021, 15:30 Источник: ТАСС

Юрий Лоза, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Московский городской суд вынес сегодня решение о взыскании с Первого канала 1 миллиона рублей по иску певца Юрия Лозы. Речь шла об использовании телевизионщиками песни «Плот».

«Московский городской суд 23 ноября 2021 года рассмотрел исковое заявление Лозы Ю. Э. к АО «Первый канал». Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать»,- сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Певец Юрий Лоза еще весной обратился в суд с иском к Первому каналу о защите авторских прав. Речь шла об использовании в шоу «Голос» его самой известной песни «Плот». Ее исполнила одна из участниц шоу. По словам певца, он не давал на этого своего согласия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости