Певец Юрий Лоза раскрыл подробности иска к Первому каналу

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15 мая 2021, 16:29

Юрий Лоза, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певец Юрий Лоза обратился в суд с иском к "Первому каналу" о защите авторских прав. В карточке дела говорится о регистрации иска "о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", зарегистрирован в суде". Ответчиком указано АО "Первый канал".

Решение о принятии иска к производству еще не принято, дата рассмотрения не назначена.

Артист рассказал в беседе с RT о поступившем ему несколько месяцев назад звонке от администратора или продюсера одной певицы, которая сказала, что её подопечная собирается петь песню "Плот" на проекте "Голос".

Лоза ответил, что эту его песню исполняет только он, и на Первом канале об этом проинформированы, - передает RT.

По его словам, девушка ответила, что Первый канал пообещал ей, что договорится с ним по этому вопросу. Но ему никаких запросов от представителей канала не поступало. Лоза девушку от этом предупредил.

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