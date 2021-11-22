Актёр Михаил Зубов умер от осложений коронавируса на 43 году жизни

Ушёл из жизни актёр Михаил Зубов. О смерти супруга сообщила в воскресенье, 21 ноября, Наталья Герд.
По словам женщины, Михаил Зубов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, и него началось осложнение, развилась пневмония. Артист был госпитализирован. Михаил Зубов находился в реанимации 13 дней.
Вчера Наталья Герд рассказала, что Михаил Зубов скончался в реанимационном отделении. Актёру было 42 года.
Актёр получил известность по ролям в сериалах «Воронины» и «Ищейки». Артист снимался в фильмах «Тренер» Данилы Козловского, «Ласточка», «Капкан для монстра» и других.
Актёр не успел дождаться выхода на экраны нового фильма со своим участием. Об написала в соцсетях глава «КиноЛицея» Елена Володина.
«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала Елена Володина.
На прошлой неделе от ковида умер народный артист Валерий Гаркалин.
Вчера также стало известно о смерти народной артистки Нины Руслановой.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости