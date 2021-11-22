Актёр Михаил Зубов умер от осложений коронавируса на 43 году жизни

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22 ноября 2021, 08:45

Михаил Зубов, фото с сайта kino-teatr.ru

Ушёл из жизни актёр Михаил Зубов. О смерти супруга сообщила в воскресенье, 21 ноября, Наталья Герд.

По словам женщины, Михаил Зубов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, и него началось осложнение, развилась пневмония. Артист был госпитализирован. Михаил Зубов находился в реанимации 13 дней.

Вчера Наталья Герд рассказала, что Михаил Зубов скончался в реанимационном отделении. Актёру было 42 года.

Актёр получил известность по ролям в сериалах «Воронины» и «Ищейки». Артист снимался в фильмах «Тренер» Данилы Козловского, «Ласточка», «Капкан для монстра» и других.

Актёр не успел дождаться выхода на экраны нового фильма со своим участием. Об написала в соцсетях глава «КиноЛицея» Елена Володина.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала Елена Володина.

На прошлой неделе от ковида умер народный артист Валерий Гаркалин.

Вчера также стало известно о смерти народной артистки Нины Руслановой.

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