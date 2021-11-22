Ушла из жизни народная артистка Нина Русланова

Народная артистка России, актриса театра и кино Нина Русланова умерла 21 ноября. Актрисе было 75 лет.
Причиной смерти Нины Руслановой стала продолжительная тяжёлая болезнь.
Об уходе Нины Руслановой из жизни в воскресенье вечером сообщили Союз кинематографистов и актер Станислав Садальский.
Садальский рассказал, что Нина Русланова серьёзно болела.
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народной артистки России, передает ТАСС.
Любимова сказала, что Русланова покорила сердца «миллионов зрителей самых разных поколений» своими яркими и запоминающимися образами. Как отметила министр, фильмография актрисы стала «примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна».
Русланова работала в театре имени Евгения Вахтангова и театре имени Маяковского.
За свою кинематографическую карьеру она сыграла в 140 фильмах, среди которых «Собачье сердце» и «Тени исчезают в полдень».
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