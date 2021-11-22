Ушла из жизни народная артистка Нина Русланова

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22 ноября 2021, 07:16

Нина Русланова, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Народная артистка России, актриса театра и кино Нина Русланова умерла 21 ноября. Актрисе было 75 лет.

Причиной смерти Нины Руслановой стала продолжительная тяжёлая болезнь.

Об уходе Нины Руслановой из жизни в воскресенье вечером сообщили Союз кинематографистов и актер Станислав Садальский.

Садальский рассказал, что Нина Русланова серьёзно болела.

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народной артистки России, передает ТАСС.

Любимова сказала, что Русланова покорила сердца «миллионов зрителей самых разных поколений» своими яркими и запоминающимися образами. Как отметила министр, фильмография актрисы стала «примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна».

Русланова работала в театре имени Евгения Вахтангова и театре имени Маяковского.

За свою кинематографическую карьеру она сыграла в 140 фильмах, среди которых «Собачье сердце» и «Тени исчезают в полдень».

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