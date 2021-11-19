Экс-солистка группы «Мираж» Суханкина: у Хлебниковой были проблемы со здоровьем

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19 ноября 2021, 15:08 Источник: teleprogramma.pro

Марина Хлебникова, фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала, что виделась с пострадавшей при пожаре в московской квартире певицей Мариной Хлебниковой очень давно. По ее словам, у исполнительницы были проблемы со здоровьем.

«Мы все-таки уже не девочки и не мальчики. Периодически мы что-то корректируем, поправляем в себе, тем более женщины. И Мариночка тоже что-то исправляла»,- поделилась артистка в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Суханкина добавила, что Хлебникова долгое время «никуда не выходила и работала над собой». Оперная певица переживала за худобу своей коллеги. Маргарина пояснила, что Марина - из тех людей, которые никогда ни на что не жалуются, всегда на позитиве, общительные и веселые.

«Про пожар узнала от своих знакомых … Сейчас мы все только ждем и конечно, надеемся на волю Господа, на то, что все будет хорошо. Наша медицина потрясающая. И сейчас главное, чтобы Марина пришла в себя. Мы все молимся об этом!» - отметила она.

Артистка готова оказать Марине любую необходимую помощь.

Напомним, что Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире на Ратной улице в Москве. Певица находится в крайне тяжелом состоянии в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского. Знаменитость в ходе пожара получила ожоги 20 процентов поверхности тела.

Причина возгорания в квартире установлена – это неосторожное обращение с огнем.

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