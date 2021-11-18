Цымбалюк-Романовская заявила, что счета Джигарханяна контролировал человек, которого «сейчас боятся называть»

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18 ноября 2021, 12:33 Источник: teleprogramma.pro

Виталина Цымбалюк-Романовская, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская назвала «абсурдом» обвинения Степана, пасынка актера Армена Джигарханяна. Мужчина обвинил бывшую возлюбленную приемного отца в опустошении счетов народного артиста СССР.

Виталина заявила, что не смотрела передачу, где выступал Степан с высказываниями в ее адрес. По словам пианистки, она отдыхает в Сочи и готовится к концерту. Она готова комментировать ситуацию с опустошением четырех счетов только после предоставления соответствующей документации.

«Насчет опустошения мной четырех счетов Армена Борисовича - пусть Степан документально докажет … Если он предъявит документы, то можно будет что-то говорить»,- пояснила экс-супруга Джигарханяна в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Цымбалюк-Романовская поделилась, что счета театрального режиссера контролировал человек, которого «сейчас боятся называть». Пианистка не исключает, что он мог совершать «незаконные действия» со средствами Джигарханяна в период его болезни.

«Речь о его друге. Эту тему боятся озвучивать. Очень жаль. Мы бы с адвокатом хотели услышать объективную версию всего этого мероприятия»,- заключила Виталина.

Ранее Цымбалюк-Романовская уже говорила, что у нее не было общего имущества с Арменом Борисовичем. Пианистка не понимает, почему ее «приплетают» к истории с распредением наследства.

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