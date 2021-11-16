Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной Марией Иваковой

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16 ноября 2021, 18:25

Никита Ефремов и Мария Ивакова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Никита Ефремов и телеведущая Мария Ивакова сообщили поклонникам, что завершили отношения на дружеской ноте. Бывшие возлюбленные написали посты благодарности за пройденный вместе период в Instagram.

35-летняя девушка отметил, что никто из них не намерен комментировать расставание, несмотря на то, что поклонники с теплотой относились к паре. Мария и Никита не хотят раскрывать личные подробности.

«Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих»,- поделилась девушка.

Ивакова добавила, что они продолжают с актером дружить, поддерживать друг друга, поэтому пользователям не стоит ждать «скандалов, разделов имущества и прочей пищи для желтой прессы».

В свою очередь, Ефремов заявил, что их с Марией «танец завершен с трепетом и любовью к пройденному пути».

Ранее сообщалось, что родственники Михаила Ефремова, отца Никиты, отбывающего в колонии срок 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, намерены обратиться к президенту Владимиру Путину о помиловании.

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