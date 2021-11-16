Актер Самойленко назвал мини-подвигом полет Шипенко в космос, но сам бы не рискнул

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16 ноября 2021, 17:52 Источник: teleprogramma.pro

Александр Самойленко, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Российский актер Александр Самойленко назвал мини-подвигом полет в космос киноэкипажа для съемок худужесвенного фильма «Вызов». 5 октября космический корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко отправился на 12 дней на МКС.

Звезда фильма «Холоп» назвал возможную причину, почему глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст выбрали для полета в космос именно Клима Шипенко.

«С моей точки зрения Клим снял один из лучших фильмов о космосе «Салют 7», в котором я с огромным удовольствием принял участие. И на сегодняшний день я не видел картины на эту тему лучше. Я думаю, что это и сыграло основную роль в выборе его кандидатуры. Тем более Клим неоднократно говорил, что с удовольствием полетит в космос, если появится такая возможность»,- поделился Самойленко в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

При этом артист признался, что сам бы не хотел полететь в космос. По его словам, чтобы совершить такой мини-подвиг должно быть большое желание. Самойленко надеется, что весь материал, который отснял Шипенко войдет в фильм, поскольку это «крутая» работа.

«По этому поводу, конечно, было много хайпа. Но думаю, что к Юлии и Климу это никакого отношения не имеет, потому что они работали, как сумасшедшие и выполнили те задачи, которые ставились перед ними»,- добавил актер.

Ранее Юлия Пересильд назвала глупостью идею отдать потраченные на «Вызов» деньги больным детям.

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