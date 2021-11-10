Юлия Пересильд назвала глупостью идею отдать потраченные на «Вызов» деньги больным детям

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10 ноября 2021, 17:49

Юлия Пересильд , фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Юлия Пересильд не видит смысла отдавать больным детям деньги, затраченные на полет в космос и съемки фильма «Вызов». По ее словам, пожертвования не решат проблему полностью.

«Это такая глупость! Любая проблема, которая существует с нашими детьми, решается не только деньгами. Хорошо, мы говорим, у нас есть 1, 10 или 100 миллиардов. Скольким детям мы поможем? Мы не решим эту проблему»,- высказала заслуженная артистка РФ в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

При этом актриса отметила, что если бы ее спросили, перевести деньги детям или полететь в космос, она отдала бы деньги детям, но ее не спросили.

Также Пересильд призналась, что «у нашего поколения» не хватает поступков. Пользователи напомнили артистке о Константине Хабенском и Чулпан Хаматовой, которые ежедневно помогают разным семьям. Комментаторы считают, что жизни детей важнее, чем полёт в космос.

Кроме того, зрителям не понравился комбинезон Юлии, на котором были нашивки с рекламой «Первого канала» и «Роскомоса». Актриса ответила, что не видит ничего плохого в пиаре госкорпорации.

«Нельзя же только [оскорблять]. Нельзя видеть только плохое. Говорить, что у нас все плохо»,- подчеркнула супруга режиссера Алексея Учителя.

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