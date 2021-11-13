Верка Сердючка объяснила, почему не хочет выступать в России

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 ноября 2021, 09:58 Источник: news.ru

Верка Сердючка, фото: Said Gadzhiev/Russian Look/ globallookpress.com

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, рассказал, почему отказывается приезжать в Россию с концертами. Певец назвал сразу несколько причин.

Данилко поделился, что, несмотря на напряжённые политические отношения между Россией и Украиной, его нередко приглашают в Москву выступить на частных мероприятиях, но последние три года он отказывается от всех предложений.

«Во-первых, добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию»,- признался народный артист Украины.

Еще причинами отказа от поездок в Россию исполнитель хита «Все будет хорошо» назвал пандемию и «ужасные отношения» между Киевом и Москвой.

«Ситуация выступления украинских артистов в России всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство»,- продолжил Андрей.

Также Данилко сейчас испытывает проблемы со здоровьем. Артист отметил, что у него много работы на родине.

Ранее Андрей Данилко, комментируя решение привлечь к ответственности телеканал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду, назвал переодевание блогеров и звезд в женщин на премии канала всего лишь эпатажем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости