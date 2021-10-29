Верка Сердючка прокомментировала ситуацию с «Муз-ТВ» и пропагандой

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29 октября 2021, 09:32 Анастасия Иванова

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, прокомментировал решение привлечь к ответственности телеканал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду.

Андрей считает, что переодевание блогеров, артистов и звезд в женщин на премии канала, это всего лишь эпатаж. При этом Данилко удивился тому, что подобные вещи пытаются запретить, добавив, что не видит в этом ничего предосудительного.

Касаемо своего появления на сцене, то артист пояснил, что играет персонажа: «Это прием такой же, как если бы я переодевался во врача, пожарного или милиционера, вот и все. Не в переодевании дело, тут что-то другое. Мы это делаем осознанно, мы играем персонажей».

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