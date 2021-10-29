Верка Сердючка прокомментировала ситуацию с «Муз-ТВ» и пропагандой
29 октября 2021, 09:32 Анастасия Иванова
Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, прокомментировал решение привлечь к ответственности телеканал «Муз-ТВ» за гей-пропаганду.
Андрей считает, что переодевание блогеров, артистов и звезд в женщин на премии канала, это всего лишь эпатаж. При этом Данилко удивился тому, что подобные вещи пытаются запретить, добавив, что не видит в этом ничего предосудительного.
Касаемо своего появления на сцене, то артист пояснил, что играет персонажа: «Это прием такой же, как если бы я переодевался во врача, пожарного или милиционера, вот и все. Не в переодевании дело, тут что-то другое. Мы это делаем осознанно, мы играем персонажей».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.