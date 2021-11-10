Юлия Пересильд написала прощальные письма своим детям перед полетом на МКС

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10 ноября 2021, 18:59

Юлия Пересильд , фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что написала своим детям прощальные письма перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) для съемок художественного фильма «Вызов». У заслуженной артистки РФ две дочери: 12-летняя Анна и 8-летняя Мария.

«Я написала им [детям], что так бывает. Какие-то просьбы, чтобы вели себя так, как надо. Я чувствовала, что все будет хорошо, но не могла не написать. Это как будто бы безответственно»,- поделилась Юлия в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Звезда фильма «Битва за Севастополь» не исключала, что могла погибнуть или пострадать во время полета. По словам актрисы, она долго не могла начать писать послания, каждое письмо заняло по три листа. Кроме того, пока она не готова морально перечитать написанное.

«Я очень хочу, чтобы мои дети верили в героев, поступки. Перебить блогеров и тиктокеров очень сложно, а мне очень этого хотелось»,- добавила Пересильд.

Ранее Пересильд назвала глупостью идею отдать потраченные на «Вызов» деньги больным детям.

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