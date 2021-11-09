Трэвис Скотт отменил свое следующее выступление после трагедии на Astroworld
9 ноября 2021, 10:16 Анастасия Иванова
Американский хип-хоп-артист Трэвис Скотт отменил свое следующее выступление после смертельной давки на его фестивале Astroworld.
Трэвис не появится на фестивале Day N Vegas, который состоится 13 ноября. По некоторым данным утверждается, что Скотт «слишком расстроен» из-за случившегося. Музыкант намерен возместить всем посетителям стоимость билета.
Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.