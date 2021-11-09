Трэвис Скотт отменил свое следующее выступление после трагедии на Astroworld

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9 ноября 2021, 10:16 Анастасия Иванова

Фото: facebook.com

Американский хип-хоп-артист Трэвис Скотт отменил свое следующее выступление после смертельной давки на его фестивале Astroworld.



Трэвис не появится на фестивале Day N Vegas, который состоится 13 ноября. По некоторым данным утверждается, что Скотт «слишком расстроен» из-за случившегося. Музыкант намерен возместить всем посетителям стоимость билета.



Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.

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