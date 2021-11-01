Адвокат Шаляпина: канадские родственники умершей жены певца могут претендовать на его квартиры в Москве

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1 ноября 2021, 14:14 Источник: teleprogramma.pro

Прохор Шаляпин, Павел Кашаев/globallook.com

Канадские родственники Татьяны Дэвис, жены Прохора Шаляпина, скончавшейся от последствий коронавируса, могут претендовать на квартиры, которая она подарила ему незадолго до смерти.

Еще до заключения брака женщина, оформила на Шаляпина четыре квартиры в Москве стоимостью 70 миллионов рублей. В одной она намеревалась жить с Прохором, а три — сдавать.

Шаляпин и Дэвис перед свадьбой подписали брачный контракт «толщиной в 150 страниц». После смерти супруги певец заявил, что не собирается отказываться от имущества, поскольку недвижимость принадлежит ему и не имеет никакого отношения к наследству.

Друг Прохора Шаляпина, адвокат Александр Бенхин прокомментировал ситуацию: «Скорее всего, у Прохора Шаляпина не возникнет проблем с этой недвижимостью. По крайней мере, согласно отечественным законам. Однако претензии со стороны родственников Дэвис в Канаде совсем исключить невозможно, но и с ними артист может справиться».

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