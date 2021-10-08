Прохор Шаляпин перед свадьбой подписывал брачный контракт толщиной в 150 страниц

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

8 октября 2021, 10:20 Турана Гулиева,

Фото: соцсети

Как оказалось, певец и ныне вдовец Прохор Шаляпин подписал брачный контракт.

Об этом СМИ заявил друг артиста Георгий Кирьянов: «Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы».

42-летняя жена Прохора Шаляпина была миллионершей. Она умерла от последствий коронавируса. Первый о ее кончине сообщил муж. «Моей Танечки больше нет»,- написал он в своей социальной сети.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости