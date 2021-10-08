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Прохор Шаляпин перед свадьбой подписывал брачный контракт толщиной в 150 страниц

, 10:20 ,

Прохор Шаляпин перед свадьбой подписывал брачный контракт толщиной в 150 страниц
Фото: соцсети

Как оказалось, певец и ныне вдовец Прохор Шаляпин подписал брачный контракт.

Об этом СМИ заявил друг артиста Георгий Кирьянов: «Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы».

42-летняя жена Прохора Шаляпина была миллионершей. Она умерла от последствий коронавируса. Первый о ее кончине сообщил муж. «Моей Танечки больше нет»,- написал он в своей социальной сети.

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