Певица Вика Цыганова перенесла за три месяца три операции: «Выступала на обезболивающих»

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29 октября 2021, 13:47 Источник: teleprogramma.pro

Вика Цыганова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Вика Цыганова рассказала, что во время подготовки к съемкам нового проекта испытывала проблемы со здоровьем. Исполнительница хита «Калина Красная» перенесла три операции.

«Телевизионный формат - очень сложный. Времени на репетиции катастрофически не хватало, как и времени на работу над песнями в студии. Были очень жесткие рамки, очень много ограничений. Я не очень хорошо себя чувствовала, за время подготовки перенесла три операции, о чем не знали ни члены жюри, ни мои партнеры»,- поделилась артистка в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Цыганова призналась, что «выступала на обезболивающих», а после съёмки финального выпуска программы «Суперстар» попала в больницу. Певица добавила, что старалась совместить личные дела, проект и работу по созданию новой коллекции одежды.

В одном из интервью Виктория говорила, что ее операции были связаны с внешностью, красотой и зубами, а также вопросами, касающимися женского здоровья. Знаменитость тогда отметила, что «какие-то добровольные вещи стали для нее личными испытаниями».

Ранее Егор Зайцев, сын кутюрье Вячеслава Зайцева, сообщил, что уже полгода его отца определяют в какие-то больницы, а члены семьи не могут с ним связаться и как-то повлиять на него.

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